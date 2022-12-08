Bu meyveyi yiyen antibiyotik kullanmıyor! Enfeksiyonları öldürüyor: Adeta şifa saçıyor

Bağışıklık sistemine pek çok faydası olan kara erik vücudu enfeksiyon ve iltihaplanmalara karşı da korumaktadır. Demir ve bakır içeren kara erik kan dolaşımını da hızlı bir şekilde iyileştirir. Yüksek potasyum miktarı olan kara erik hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kara eriğin sağlığa faydaları oldukça fazladır. Buna göre kara erik bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aynı zamanda kara erik güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

KURU ERİK

Mevsiminde toplanan ve sonrasında güneşte kurutulan meyveler diğer zamanlarda da kuru olarak tercih edilmektedir, kuru erik de bu kuru meyvelerden 1 tanesidir. Yeşil eriğin insan vücuduna ayrı faydaları varken kuru eriğinde daha farklı faydaları bulunmaktadır. İnsan vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamaktadır. Özellikle sindirim ve bağırsakların çalışmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca demir açısından zengin olduğu için demir eksikliğinin yol açtığı bütün hastalıklara karşı faydalıdır. İşte kuru eriğin az bilinen inanılmaz faydaları ise şöyledir…

Kuru Eriğin Faydaları Nelerdir?

Özellikle demir, bakır, magnezyum ve potasyum gibi birçok vitaminler ve mineraller bulunmaktadır.

Eriğin içerisinde çözülen lifler bulunmaktadır. Bu da yiyeceklerin bağırsak yolundan daha iyi geçmesine yardımcı olmaktadır.

Bağırsak dokusunda olan faydalı bakterilerin büyümesini sağlar ve bağırsak faaliyetlerini iyileştirir.

Ayrıca zararlı bakterilerin sindirim yoluyla atılmasını da sağlamaktadır.

İçerdiği potasyum sayesinde insan vücudunun ihtiyacı olan potasyum ihtiyacının %15 ini karşılamaktadır.

Erik virüs ve bakteri temelli olan hastalıklara karşı da koruyucu sağlamaktadır.

C vitamini kaynağının sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Beyaz kan hücrelerinin artışını da sağlamaktadır.

Ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır.

Özellikle siyah kuru erik yüksek miktarda demir içerdiği için kırmızı kan hücrelerini de artırmaktadır. Bu sayede de kansızlığa karşı çok faydalı bir besindir. Anemi hastalığının da tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

Kemik ve kas dokuları için gerekli olan vitamini ve minerali kuru erik de bulunmaktadır.

Yaş ilerledikçe oluşan unutkanlık gibi hastalıkların önüne geçilmesinde de yardımcı olmaktadır. Beyni güçlendirir ve hafızanın güçlenmesini de sağlamaktadır.

Erik Çayı Nasıl Hazırlanır?

Kara erik oldukça önemli faydalar sağlamaktadır. Buna göre erik çayı da kolay bir şekilde hazırlanabilir. Öncelikle bir bardak kaynayan suyun içine 5 tane kuru siyah erik atılır. Bu karışım ise 5 dakika kadar demlenir. Demlenen çay ılıdıktan sonra rahat bir şekilde tüketilir.