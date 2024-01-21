Bu merkez 5 yılda 1,5 ton zayıflattı

Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet hastanelerinde ücretsiz hizmet sunan Obezite Merkezleri, ciddi kilo problemi yaşayan kişilerin fazla ağırlıklarından sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını kazanarak kurtulmalarını sağlıyor.

Bu merkezlerden biri de Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesinde yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyor.

Sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistin görev aldığı merkeze başvuranlar, kendilerine özel hazırlanan beslenme, egzersiz programı ve eğitimlerle "doya doya" zayıflamanın, yaşam boyu uygulayacakları doğru beslenmenin inceliklerini öğreniyor.

Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlar başvurabiliyor

Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. İrem Alkan Tekeş, merkeze başvuran kişilerin öncelikle sağlık taramasına alındığını, bu sonuçlara göre bir tedavi ve beslenme planı oluşturulduğunu söyledi.

Bu planların diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde hazırlandığını, toplantılar ve eğitimlerle hastalarla bir araya geldiklerini anlatan Tekeş, obezitenin diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, eklem rahatsızlığı gibi birçok hastalığa yol açabilen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekti.

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Tekeş, merkezde vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan kişilere hizmet sunduklarını belirtti.

"Diyet listeleri vermiyoruz"

Obezite Merkezi Koordinatörü Zeynep Şen ise "Merkezimiz Nisan 2019'da açıldı. O tarihten bugüne 580 hastamıza hizmet sunduk ve toplamda 1,5 tonun üzerinde kilo verdiler. Şu anda da süreci devam eden 139 hastamız bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Merkezde kişiye özel programlar oluşturulduğunu, birebir görüşmelerin, haftalık takiplerin yapıldığını, ihtiyaç duyulduğunda bireysel terapilerin verildiğini dile getiren Şen, kişilerin sağlık kontrollerinin ardından 2 haftalık "bilinç değişimi" eğitimlerine alındığını, ardından da 4 haftalık beslenme programlarının uygulandığını anlattı.

Kilo kaybını takiben egzersiz programlarının da başlatıldığını aktaran Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalarımızın çoğuna burada 'diyet listeleri' vermiyoruz, bir kağıda bağlı kalarak ilerlemeleri yerine yaşam tarzı değişikliğini benimsemelerini istiyoruz. Oluşturduğumuz programlar da hastaların fiziksel, psikolojik, günlük aktivitesine göre belirleniyor. Merkezimize yoğun bir talep var, gerçekten ihtiyacı olan, obezitesi bulunan hastalara fayda sağlayabilmek için çabalıyoruz.

Çok güzel sonuçlar da aldık, bugüne kadar en fazla kilo veren hastamız, 71 kilo kaybetti. Ayrıca 38 kilo, 28 kilo veren danışanlarımız oldu. Bu bizlerin inancını da artırdı. Diyet listesi olmadan, motivasyonla, sağlıklı beslenme eğitimleriyle nelerin gerçekleşebileceğini gördük, hastalarımız için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz."

Beyin ameliyatları, felce rağmen pes etmedi

Obezite Merkezi sayesinde sağlıksız kilolarına "elveda" diyen 63 yaşındaki Günay Elalmış, "Merkez açıldığından beri buraya geliyorum. Başladığımda 100 kilonun üzerindeydim, 26 kilo verdim. Pandemide durmak zorunda kaldım, üstüne felç geçirince bir sene yatalak oldum, o süreçte biraz kilo aldım. Ama tekrar ayağa kalktığımda yeniden merkeze başladım, bu sefer de 16 kilo verdim." dedi.

Elalmış, "Ben 7 kere beyin ameliyatı oldum, bacağımda platin var, felç geçirdim, bir sene yatalak kaldım. Ne olursa olsun merkezi bırakmadım, pes etmedim. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum, buraya gelmek beni çok mutlu ediyor. Hastalığımı unuttum, yaşama dört elle sarıldım bu sayede." diye konuştu.

Elalmış, sağlıksız kilolarından kurtulmak isteyenlere pes etmemeleri ve Obezite Merkezine başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

"Evimizde düzenimiz değişti, sağlıklı yaşamı benimsedik"

Oğlunu zayıflatma düşüncesiyle Obezite Merkezine başlayan ama sonrasında kendi için buraya devam etmeye karar veren 64 yaşındaki Senem Öztaş da şunları kaydetti:

"Buraya 1,5 yıldır kızımla devam ediyorum. Ben 15, kızım 10 kilo verdi. Burası sayesinde evimizde yaşam düzenimiz değişti. Artık evdeki herkes sağlıklı yaşamı benimsedi. Yemek yapma tarzım, uyku düzenimiz tamamen değişti. Sağlığım elverdikçe buraya devam edeceğim. Kimse umutsuz olmasın, ben evden çıkamayan biriyken buraya geldiysem herkes gelir. Lütfen önce kendinize, sonra da bu merkezlere inanın."