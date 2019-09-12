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Bu merkez, 2 bin kişinin hayatını değiştirdi

İzmir’de ilk kez Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulan “Aile Danışma ve Eğitim Merkezi”, kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim gibi konularda sorun yaşayan vatandaşlara destek veriyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:12
Bu merkez, 2 bin kişinin hayatını değiştirdi

İzmir’de ilk kez Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulan “Aile Danışma ve Eğitim Merkezi”, kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim gibi konularda sorun yaşayan vatandaşlara destek veriyor. Bugüne kadar 657 kişiye psikolojik destek sunan, bin 369 kişiye ise bilgilendirme seminerleri ile ulaşan merkez, toplamda 2 bin 26 kişinin hayatına dokunmayı başardı.



Aile Danışma ve Eğitim Merkezinde aile içi iletişim sorunları, ebeveyn çocuk ilişkileri, evlilik sorunları, ergen sorunları, evlilik öncesi sorunlar, okul çağındaki çocuklarda ve gençlerdeverimli ders çalışmama, sınav kaygısı gibikonularda psikolojik destek veriliyor. Bayraklı Belediyesi, Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezinde görevli Sosyolog ve Aile Danışmanı Sibel Özel tarafından gerçekleştirilen seanslar ücretsiz olarak veriliyor. Aile danışma merkezine başvurmak isteyenler 0232-3670077 numaralı telefondan randevu alabiliyor. Kurulduğu günden bu yana aile bireylerinin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini hedefleyen merkezde şimdiye kadar 657 kişiye bin 1184 seans danışmanlık hizmeti verildi. Seminer ve bilgilendirme çalışmalarına ise bin 369 kişi katıldı.



Şiddet gören kadına destek


Kendini ifade edebilecek yaşta olan herkesedanışmanlık hizmeti sunduklarını dile getiren Sosyolog ve Aile Danışmanı Sibel Özel, "Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet gören kadınların mücadelesine ortak oluyoruz. Onlara çözüm yollarını gösteriyoruz. Temel gizlilik ilkesiyle yaptığımız çalışmalarda danışanların bilgilerini kesinlikle kimseyle paylaşmıyoruz. Daha önce çekinerek gelen ve sorunlarını anlatmakta güçlük çekenler buradaki güven ortamını gördükten sonra sorunlarını rahatlıkla anlatamaya başlıyor” dedi.



“İntihardan dönen var”


Danışma hizmeti verirken ilginç olaylarla da karşılaştıklarını dile getiren Özel, “Eşi ve çocuğuyla çok ciddi problemler yaşayan bir danışanım 11. seansın sonunda‘buradan aldığım danışmanlık hizmeti sayesinde intiharın eşiğinden döndüm’ itirafında bulundu. Boşanma evresine gelen çiftlerimiz de uyguladığımız seanslardan sonra hayatlarına mutlu bir şekilde devam ediyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu şekilde insanların hayatına dokunabilmek büyük mutluluk. Verdiğimiz hizmeti özel sektörden almaya kalktığınızda ciddi paralar ödemek zorundasınız. Biz ücretsiz olarak verdiğimiz için dezavantajlı kesimlere ulaşabiliyoruz” diye konuştu.



“Destek vermeye devam edeceğiz”


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Mutlu bir kentler ancak mutlu ailelerle var olabilir. Biz de bunun için tüm ilçe sakinlerimize danışma hizmeti sunarak, sorunlarını çözmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Sosyologlarımızla sorunlarını paylaşan her vatandaşımızın buradan mutlu şekilde ayrılması bizi de mutlu ediyor. Bu doğrultuda elimizden geldiğince ailelerimizin yanlarında olacağız ve sorunlarının çözümü için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:12
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