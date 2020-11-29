Bu manşetleri “hukuk yok yatırım gelmez” diyen kiralık beyinler attı!

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Karanlık odatv kaçak siteler üzerinden fitne üretmeye devam ediyor.

Daha önce ekonomi üzerinden provokatif haberlerle okuyucularının aklıyla alay eden karanlık site yabancı yatırımcıların Türkiye’yi terk ettiği iftirasını atmış bunun sorumlusu olarak da hükümeti göstermişti.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmak istemediğini iddia eden karanlık oda şimdi de Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımları hedef tahtasına koyarak, “Giydiğiniz hangi marka, alışveriş yaptığınız hangi mağaza, kaldığınız hangi otel Katarlıların” haberi ile Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımları diline doladı.

İki haberde kendilerini rezil ettiler

Daha önce "Yabancılar Türkiye’yi yine terk ediyor?" başlığıyla yayınladığı haberde yabancı yatırımcının Türkiye’den kaçtığından dert yanan karanlık oda, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarını diline dolayarak ikiyüzlülük örneği sergiledi.

Odatv’de “Giydiğiniz hangi marka alışveriş yaptığınız hangi mağaza kaldığınız hangi otel Katarlıların” başlığıyla yayınlanan haberde Katar’ın Türkiye yatırımları kötü gösterilmeye çalışıldı.

Kendi kendini yalanlayan solak sitenin asıl amacının gerçeği söylemek değil Erdoğan düşmanlığı yapmak olduğu ortaya çıktı.