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Yaşam Bu kuzu sahibini asla yalnız bırakmıyor
Yaşam

Bu kuzu sahibini asla yalnız bırakmıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-19 09:16:00 -

Bebek gibi bakılan kuzu, sahibiyle birlikte çarşı pazar geziyor.

Muş'ta doğumdan hemen sonra annesi ölen kuzuyu sahiplenen Ahmet Atalay adlı vatandaş nereye giderse kuzusu peşinden ayrılmıyor. Anne koyun öldükten sonra bir süre evinde baktığı kuzusu 2 aylık olunca bahçesinde bakmaya başlayan Ahmet Atalay, sevimli kuzunun ilgi odağı olmasından mutlu. Her akşam kuzusu ile birlikte Muş’un caddelerinde gezmeye çıkan Ahmet, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Annesi öldükten sonra kuzuya abisinin baktığını söyleyen Muhammed Atalay, kuzunun tüm bakımları ile ilgilendiklerini ifade ederek, “Kuzu yeni doğduğunda annesi öldü, benim abim sahip çıktı. Sütünü yemini verdi. Şu an kuzu hiç peşinden ayrılmıyor. 3 aydır kuzu bizimle beraber nereye giderse peşinden hiç ayrılmıyor. Bazen kuzuyu sokağa çıkarıyoruz. Vatandaşlar çok seviyor. Çok ilgi var. Millet kedi ve köpek gezdiriyor biz de kuzu gezdiriyoruz. Çok ilgi çekiyor. Daha güzel oluyor” dedi.

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