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Gündem Bu kuzu görenleri hayrete düşürüyor
Gündem

Bu kuzu görenleri hayrete düşürüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte bulunan küçük kuzu görenleri hayrete düşürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:10:00 - 2020-11-12 19:10:51
Bu kuzu görenleri hayrete düşürüyor

 bir çiftlikte dünyaya gelen küçük kuzu, üzerindeki yazıları ve soyundan tamamen farklı rengiyle görenleri şaşırtıyor.

Tatkavaklı Mahallesi’ndeki çiftliğinde besicilik yapan Samet Garip, 1 ay önce dünyaya gelen küçük kuzusu için büyük bir şok yaşadı. Annesi ve babası beyaz cins olan kuzu, ikiz olarak dünyaya gelirken ikizi de beyaz. Ancak küçük kuzu tüm aile üyelerinden farklı olarak siyah rengiyle doğumdan itibaren dikkat çekti. Büyümeye başladıktan sonra ise kuzu farklı bir özelliğiyle ön plana çıktı.

“Üzerindeki yazıları fark ettik”

Konuyla ilgili açıklama yapan Samet Garip, “Eşimle birlikte küçük kuzuyu emzirmeye çalışırken kuzunun bir yanında Arapça Allah yazdığını gördük. Diğer tarafına baktığımızda ise burada da Muhammed yazdığını gördük. Bu durum üzerine çevremizdeki büyüklere danıştık. Gören büyüklerimiz, annem ve babam da böyle bir durumun olabileceğini söyledi. Hem şaşkınız hem de çok sevinçliyiz. Rabbim ismini işledi kuzunun üzerine. Bu kadar açık ve net. Erkek olduğu için kurban bayramına kuzumuzu hazırlayacağız” dedi.

Kuzu büyüdükçe üzerindeki yazılar da netlik kazanırken, kuzu bölgede ilgi odağı oldu.

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