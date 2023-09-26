Bu kuralları mutlaka uygulayın! Kiraladığınız araçla kaza yaparsanız ne olur?

Günümüzde araç kiralama talepleri artarken kiralık araçların kullanım koşulları hakkında bilgilenme ihtiyacı da artıyor. Kiralık araç kullanırken olası bir kaza durumunda neler yapılması gerektiği ve sürücü haklarının neler olduğu da bu noktada kritik bir soru oluyor. Enuygun.com, tüketicilerin soru işaretlerini azaltmak adına kiralık araçla kaza yapılması durumunda yapılması gerekenleri detaylarıyla anlattı.

Aracın konumunu değiştirmeyin

Kiralık araçla kaza yapmanız durumunda ilk olarak emniyette olup olmadığınızı, arabada başka kişiler varsa o kişilerin güvende olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Araçtaki herkesin güvende olduğundan emin olduktan sonra aracın emniyetini kontrol etmeli, aracın emniyette olduğuna karar verdikten sonra aracın konumunu hiçbir durumda değiştirmeden trafik polisini aramalısınız. Kaza tutanağını tutmalı ve alkol raporu almalısınız. Eğer jandarma veya polis karakoluna yakın bir konumdaysanız karakola ‘görgü tespit tutanağı’ için başvurmalısınız.

Fotoğraflarla belgeleyin

Tek araçlık ya da birden çok aracın karıştığı kazalarda herkesin güvenliğinden emin olup gerekli fotoğraf ve evrakları toparladıktan sonra kaza yaptığınızı aracınızı kiraladığınız firma ile paylaşmalısınız. Çünkü kaza durumlarında farklı tedarikçi firmaların kaza ile ilgili farklı talepleri olabiliyor ve müşteri temsilcileri sizi yapmanız gerekenlerle ilgili yönlendiriyor.

Araç kiralama şirketi hasarı karşılar mı?

Bu sorunun yanıtı, hatanın sizde olup olmadığına göre değişiyor. Eğer kazada kusur sizdeyse “Kira Kaybı” uygulaması devreye girebilir. Yani aracın tamiri nedeniyle elde edilecek gelir kaybı sizden tahsil edilebilir. Ancak araç full kaskolu ise hasarı sigorta karşılar, o nedenle aracınızı kiralarken poliçesinin neleri kapsadığını bilmeniz çok önemli. Yani full kaskolu bir araç kiraladığınız durumda seyahat planınız bir parça kesintiye uğrasa bile kaza durumunda ayrıca bir maliyetle karşılaşmazsınız.