Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?

yeniakit.com.tr özel 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimi öncesi, adaylar canlı yayında bir araya gelecek. Cumhur İttifakı’nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı’nın CHP’li İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında konuşacak, tartışacak ve seçmene fikirlerini sunacak. Bu yayını kimin yöneteceği merak konusu olurken, AK Partili Binali Yıldırım, “CHP’lilerin hiçbir bahaneleri kalmasın istiyorum” diyerek Uğur Dündar’ın moderatörlük yapmasını istedi. CHP’li aday da Dündar’ın sunmasına karşı çıkmayınca, Sözcü yazarı önce teklifi kabul etti, ardından kesin bir dille reddetti. Programı sunmayı reddettiği açıklamasından saatler önce tehditler aldığını duyuran Dündar’ın, CHP’li üst düzey bir isim tarafından yayına çıkmasının istenmediği konuşuluyor. CHP’deki ‘tepe ismin’ Dündar’ın programı sunması durumunda, CHP’nin adayı İmamoğlu’na zarar vereceği düşüncesiyle bu kararı aldığı belirtiliyor.

Adaylar “Uğur Dündar” dedi

AK Partili Binali Yıldırım, “CHP’lilerin hiçbir bahaneleri kalmasın istiyorum.” diyerek, programı CHP yandaşı Uğur Dündar’ın sunmasını istedi. CHP’li aday da, “Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz.” diyerek Sözcü yazarına yeşil ışık yaktı.

Dündar önce kabul etti

Ortak yayınla ilgili ismi gündeme geldikten sonra Independent Türkçe'ye konuşan Uğur Dündar, “Sayın Binali Yıldırım'a bana duyduğu güven için teşekkür ederim. Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur. Ortak yayının demokrasimizi güçlendireceğine inanıyorum.” dedi.

Tehdit edildiğini açıkladı

AK Partili Yıldırım’ın istediği Dündar, ismi gündeme geldikten sonra birçok tehdit aldığını söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Uğur Dündar, “Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli Tv'cisi olduğumu,50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!” ifadelerini kullandı.

Reddetti

Tarafsız haberler yerine sürekli CHP’yi parlatmaya çalışan Dündar, Binali Yıldırım’ın teklifini reddettiğini açıkladı. Daha önce, birçok tehdit aldığını ifade eden Dündar, teklifi reddetmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.

Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.

“Dündar’ı CHP’liler çekti”

Kulis bilgilerine göre Dündar’ın canlı yayına çıkmamasını CHP’liler istedi. CHP’li üst düzey isimlerin yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, Dündar’ın programı sunmasının İmamoğlu’na zarar vereceği düşünüldü. Alınan karar sonrası, CHP yandaşı Dündar’la iletişime geçilerek moderatörlük yapmaması istendi.

Dündar’ı istemeyen tepe isim kim?

Partinin üst düzey isimleri bu konuyu değerlendirirken, özellikle bir ismin ön plana çıkarak Dündar ismine şiddetle muhalefet ettiği belirtiliyor.