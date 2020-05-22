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Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Bursa’da bir girişimci Avrupa’nın en kaliteli koyun ırkını ithal ederken, almak isteyenlere ise 5 ay sonraya gün veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:53:02 -
Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Bursa’da bir girişimci Avrupa’nın en kaliteli koyun ırkını ithal ederken, almak isteyenlere ise 5 ay sonraya gün veriyor.


Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye karar veren Mustafa Aydın, dünyadaki en verimli koyun ırklarını araştırmaya başladı. Aydın, yaptığı uzun araştırmalar sonucu 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye’ye getirdi. Getirdiği 100 koyunun 2 yılda 700 adet yavrulama özelliği bulununca küçükbaşta hızlı çoğalma ve kısa sürede erişkinlik isteyen üreticiler bu koyunlara büyük rağbet göstermeye başladı. Hal böyle olunca kuzularını almak isteyenlere ise Aydın, 5 ay sonraya gün vermek durumunda kalıyor. Kısa sürede zengin olmak isteyenler randevu alıp sıraya giriyor.


Kaliteli koyun ırklarını Türkiye’ye kazandırdığını ifade eden Mustafa Aydın, "Zwartbles koyunu verimliliğiyle göz kamaştırıyor. Bu koyun et ve süt olarak çok verimli ayrıca çok sayıda doğurma özelliği var tek seferde üçüz doğum yapabiliyor. Bu koyunlar 8 ayda bir üçüz yavruluyor. Bu da alan kişinin çok büyük kazanç elde etmesini sağlıyor. Bu koyunların yavruları 100 günde 45 kilo ağırlığa ulaşıyor. Gelişimi çabuk olduğu için sahip olan kişiyi kısa sürede zengin ediyor. Ayrıca süt verimi de çok yüksek 8 ay boyunca süt sağımı yapılabiliyor. 100 koyun 2 yıl sonunda 700 adet yavru doğumu yapıyor. Bu da üreticilerin bu koyuna olan ilgisini çekiyor. Talep o kadar çok ki 5 ay sonraya kuzu siparişi veriyoruz" dedi.

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