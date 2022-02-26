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Yerel Bu köpek şahane! Kayalıklarda 2,5 kilo eroin buldu
Yerel

Bu köpek şahane! Kayalıklarda 2,5 kilo eroin buldu

Doğubayazıt D-975 yolu kenarındaki kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin, narkotik köpek 'Raskol' ile yapılan arazi taramasında ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 12:13:00 - 2022-02-26 12:16:03
Bu köpek şahane! Kayalıklarda 2,5 kilo eroin buldu

Uyuşturucuyla mücadele eden Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır D-975 yolu kenarında arazi taraması yaptı. Narkotik köpek 'Raskol' ile aramada, kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin bulundu. Jandarma ekipleri, eroini araziye gizleyen şüpheli ya da şüphelileri tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

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