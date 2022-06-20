Bu kitabı İBB'nin çocuk raflarına nasıl koydunuz? Gözler rezil ifadeleri çeviren Müren Beykan'da!

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Brigitte Labbé'nin kaleme aldığı, Müren Beykan'ın çevirisini yaptığı "Çıtır Çıtır Felsefe" adlı çocuk serisinin "Aşk ve Dostluk" kitabında rezil ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İstanbul Kitapçısı'ndaki çocuk raflarında bulunan kitapta, iki kişi arasındaki cinsel yakınlaşma ve bir çocuğun tacize uğraması detayları ile tasvir ediliyor.

"Aşk ve Dostluk" adlı kitapta, çiftler arasındaki cinsel temas çocuklara şöyle anlatılıyor:

Aşk ancak özel alanda var olur; ancak bu özel alanda öpücüklere, okşamalara, dokunuşlara yer vardır; bedenler birbirini keşfeder ve birbirleriyle konuşur.

Kitabın bir başka bölümünde ise, bir çocuğun cinsel tacize uğraması mide bulandırıcı ifadelerle açıkça tasvir ediliyor:

Gözler çevirmende!

Mide bulandıran ifadelerin yer aldığı dizinin çevirmeninin, bu ifadeleri kitaba nasıl koyduğu merak konusu olurken, geçmişte Bianet'e konuşarak kitabın tanıtımını yaptığı öğrenildi.

Dizinin Türkçe Yayın Editörü Müren Beykan, seriyi anlattığı röportajında, "Günışığı Kitaplığı’nı 1996’da kurduk. Çıtır Çıtır Felsefe (ÇÇF) serisine 2006’te başladık. Dokuz yıllık yayıncılık sürecinde çocukları edebiyatla buluştururken, onlara yaşama dair temel kavramların da mutlaka tanıtılması gerektiğinin farkına vardık." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bir de akademisyenlerden yardım almışlar!

Kitabın çevrilmesi için akademisyenlerden de yardım aldıklarını belirten Beykan, ilgili röportajda, şunları aktarıyor:

Çıtır Çıtır Felsefe kitapları çok seviliyor. Bugüne kadar 24 kitap yaptık biz. 500 bin kopyaya yakın satıldı. Çıtır Çıtır Felsefe’yi sadece çocuklar değil, yetişkinler ve ebeveynler de okuyor. Her yıl iki kitap yayımlıyoruz.

Bu kitapları yayımlamaya başlamadan önce Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İonna KuçuradiYe ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken’e başvurduk. Çocuklara yönelik olduğunu, felsefi bakış açısından yanlış bir şey yapmak istemediğimizi söyledik. Sağ olsunlar, hocalarımız kitapları incelemeye zaman ayırdılar ve diziye onay verdiler. Yaklaşık olarak şöyle demişlerdi: Çocuğa saf bir şekilde karşıtlıklar sunarak hayat sorgulaması yaptırıyor.

Rezil serinin çevirmeni Müren Beykan