0553 313 94 23

Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Amasya’da açılan kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor.

10 Eylül 2019 Salı 13:36
Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor

Amasya’da açılan kıraathaneye sadece kadınlar girebiliyor.


Kütüphanesi bulunan, çay ve kahvenin ücretsiz olduğu "Hilal Çay Evi" adı verilen kıraathanede kadınlar sohbet ediyor, kitap okuyor, altın günleri düzenliyor. Belediye binasının bir bölümünde oluşturulan kıraathane, kadınların isteklerini dinledikten sonra tasarlandı. Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serpil Demir, “Belediye Başkanımızın İlkeli duruş, ortak akıl, şeffaf belediyecilik sloganıyla çıkmış olduğu bu yolda belediye başkanımızın bayanlara öncelikle söz verdiği gibi bir çay evi projesi gerçekleştirilmiş oldu. Burada bayanlarımız geliyor, çaylar bizden hizmet bizden bedava. Bayanlarımız buradan faydalanıyor. Bayanlara özel bir kafe oldu. Bayanlarımızın rahat edebileceği, sohbet edebileceği bir ortam gerçekleştirildi” dedi.



Erkekler giremiyor


Ruhsat Denetim Müdürü Keriman Kutsal, “Bu projemizle beraber de bayanların memnuniyetini, iştirakini görerek, çok da güzel bir proje oldu. Erkekler giremiyor kesinlikle. Ayrıca burada çay, kahve, sohbet, günler yapılıyor, dedikodu yok sloganımız bu. Çay ücretsiz, sınırsız çay ikramımız var. Ayrıca çalışanlarımız bayan,oda ayrı bir özelliği" diye konuştu.


Bayanlar da bu durumdan gayet memnun İşitme engelli Şengül Çatal, “Çayımızı, kahvemizi burada içiyoruz, çok memnunum. Rahat edebileceğimiz bir yer. Sadece bayanların olduğu bir yer erkekler giremiyor"şeklinde konuştu.


Kıraathaneye her gün gelen bayanlardan Ayhan Kızılçay, “İl dışından gelen misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Çay, sohbet, muhabbet güzel bir ortam teşekkür ediyoruz kendisine” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:36
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınyıldız Classics’ten tatil sonu kampanyası
    1. Altınyıldız Classics’ten tatil sonu..
    2. Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket
    3. Van’ın saklı cenneti sokakta çalışan..
    4. Galatasaray'da şok gelişme! Golcü..
    5. 37 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
    6. “Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf..
    7. Tarihi han butik otel olarak hizmet..
    8. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    9. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    10. Tiroit hastalığına dikkat
    11. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    12. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    13. Van'da terör operasyonu
    14. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    15. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    16. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    17. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    18. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    19. Türbülansa yakalanan uçak acil iniş..
    20. Ryan Babel attı Hollanda farka koştu!
    21. Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
    22. Boşandığı eşini öldüren zanlıdan..
    23. Enes Kanter’in yargılanmasına devam..
    24. Manisa FK’dan Gazeteciler Cemiyetine..
    25. Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti
    26. Rusya’daki otel yangınında 1 kişi..
    27. Yağmadan aranan zanlı tutuklandı
    28. Bursa’da uyuşturucu operasyonu
    29. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis..
    30. Merdivenlerde fenalaşan öğretmen..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu