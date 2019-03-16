Bu kimselerle arkadaş olmayın

Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur:

“Beş çeşit insan ile arkadaş olmaktan sakın!

1. Yalancı: Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir.

2. Ahmak: Sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir, bunun da farkında olmaz.

3. Cimri: Senin en fazla muhtaç olduğun şeyi senden esirger.

4. Korkak: Seni başkalarına teslim eder ve zor zamanda kaçıp gider.

5. Fâsık: Seni bir lokmaya ya da daha azına satar.”

Hiçbir insan, anne-babasını, doğduğu muhiti kendisi seçemez. Fakat kimlerle dost olacağını seçmek, insanın elindedir ve bu tercihlerden dolayı da mes’ûldür. Zira insan, dostlarının hâl ve ahlâkından hisseler alır, şahsiyet ve karakterini bu tesirlerle inşâ eder.

Ekseriyetle doğru yola da, yanlış yola da dostlarının telkinleriyle yönelir. Dolayısıyla ahlâkî zaaflara müptelâ kimselerle ülfet edip onlarla dostluk kurmak, mânevi hayata zehir saçmaktan farksızdır.