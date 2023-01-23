  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya İslam ülkelerinden sert tepki

Emekli Tümgeneral 'Sakın almayalım' diyerek F-35'lerle ilgili şok detayı paylaştı! Türkiye alırsa bakın neler olacak

Dünya devinden dikkat çeken Türkiye kararı Ambargolar strateji değiştirtti!

Dendias'tan Türkiye açıklaması: Sizden korkmuyoruz

Kılıçdaroğlu’nun SADAT iftiraları yargıda tescillendi

Rus güçleri ilerliyor! Rus gemisi Çin ve Güney Afrika'yla tatbikata katılacak: Hipersonik füzeli

6'lı Masa'da bir parti daha adayını açıkladı

Çalışmaya devam edecek olan EYT'liler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Türk profesör Sinan Ateş'i kimlerin öldürdüğünü açıkladı! Gündemi altüst edecek açıklama

Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak Paludan ilk kez konuştu: Korkuyorum
Gündem Bu kez Yunanlılar duyurdu: O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için pazarlık masasına oturdu
Gündem

Bu kez Yunanlılar duyurdu: O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için pazarlık masasına oturdu

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımlarını yakından takip eden Yunan basını bu kez Kuzey Makedonya'nın Ankara ile bir takım anlaşmalar yapacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 14:25:00 -
Bu kez Yunanlılar duyurdu: O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için pazarlık masasına oturdu

Yunanistan'ın Slpress isimli sitesi "Makedonya Cumhurbaşkanı, Türk savaş kulübüne katılma peşinde" başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Hermes isimli Twitter hesabı tarafından yapılan çeviriye göre, Kuzey Makedonya Türkiye ile olan işbirliğini güçlendirmeye başlıyor.

Slpress'in iddiasına göre, geçen hafta Üsküp hükümeti, Türkler ile yeni silahların tedariki için anlaşma imzaladığını duyurdu. En az 17 km atış yarıçapına ve dakikada 6 atım hızına sahip Boran marka 18 ad. obüs. Sözleşmeye göre ilk altısı 2025'e kadar, sonraki 12'si ise 2029'a kadar teslim edilecek.

Makedonya Cumhurbaşkanı S.Pendarovski, Makedonya'nın Bayraktar SİHA'larının alımı için de pazarlık yaptığını ima etti. Ancak anlaşmalarının gizliliği nedeniyle ayrıntı vermedi. Pendarovski, Türklerin Makedonya'daki nüfuzunun artmasını destekleyenleri temsil ediyor.

Bu da Ankara'nın Balkanlar'daki nüfuzunun daha da artması anlamına geliyor. Aslında Makedonya Cumhurbaşkanı, özellikle savunma alanındaki mükemmel ikili ilişkiler nedeniyle birçok Makedon subayının Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü ve eğitim aldığını gururla belirtti.

Pendarovski, Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna ihtilafındaki rolünden ötürü övdü. Kendisini dünyada her 2 tarafla da konuşabilen tek siyasi lider olarak görüyor. Hatta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'nin kaygı/çekincelerini paylaştığını vurgulaması dikkat çekicidir.

Makedonya Cumhurbaşkanı, karakteristik bir tavırla Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olan çekinceleri için, bunun Türkiye'nin "meşru güvenlik kaygıları" ile ilgili olduğunu bile söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23