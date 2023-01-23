Bu kez Yunanlılar duyurdu: O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için pazarlık masasına oturdu

Yunanistan'ın Slpress isimli sitesi "Makedonya Cumhurbaşkanı, Türk savaş kulübüne katılma peşinde" başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Hermes isimli Twitter hesabı tarafından yapılan çeviriye göre, Kuzey Makedonya Türkiye ile olan işbirliğini güçlendirmeye başlıyor.

Slpress'in iddiasına göre, geçen hafta Üsküp hükümeti, Türkler ile yeni silahların tedariki için anlaşma imzaladığını duyurdu. En az 17 km atış yarıçapına ve dakikada 6 atım hızına sahip Boran marka 18 ad. obüs. Sözleşmeye göre ilk altısı 2025'e kadar, sonraki 12'si ise 2029'a kadar teslim edilecek.

Makedonya Cumhurbaşkanı S.Pendarovski, Makedonya'nın Bayraktar SİHA'larının alımı için de pazarlık yaptığını ima etti. Ancak anlaşmalarının gizliliği nedeniyle ayrıntı vermedi. Pendarovski, Türklerin Makedonya'daki nüfuzunun artmasını destekleyenleri temsil ediyor.

Bu da Ankara'nın Balkanlar'daki nüfuzunun daha da artması anlamına geliyor. Aslında Makedonya Cumhurbaşkanı, özellikle savunma alanındaki mükemmel ikili ilişkiler nedeniyle birçok Makedon subayının Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü ve eğitim aldığını gururla belirtti.

Pendarovski, Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna ihtilafındaki rolünden ötürü övdü. Kendisini dünyada her 2 tarafla da konuşabilen tek siyasi lider olarak görüyor. Hatta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'nin kaygı/çekincelerini paylaştığını vurgulaması dikkat çekicidir.

Makedonya Cumhurbaşkanı, karakteristik bir tavırla Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olan çekinceleri için, bunun Türkiye'nin "meşru güvenlik kaygıları" ile ilgili olduğunu bile söyledi.