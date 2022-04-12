Bu kez Ukrayna değil... Rusya 'yok ederiz' diyerek tehdit etmişti! Askeri teçhizatlar o bölgede görüldü

Dünya devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşının şokunu atlatamamışken yeni bir savaş tehdidi ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Finlandiya'ya NATO uyarısında bulunduktan sonra Rusya'nın füze sistemleri de dahil olmak üzere ağır askeri teçhizatı Finlandiya sınırına doğru hareket ettirdiği görüldü.

Finlandiya'dan NATO'ya başvuru açıklaması

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin desteğin ardından yaza kadar NATO'ya katılmak için başvurabileceğini söylemişti. Kremlin ise NATO'nun "çatışmaya yönelmesi" nedeniyle bu hareketin Avrupa'daki güvenlik durumunu "iyileştirmeyeceğini" söylemişti.

Rus askeri aracın görüntüsü dikkat çekti

Rusya'nın kuzey komşusunu NATO'ya katılmaması konusunda uyarmasından saatler sonra, füze sistemleri de dahil olmak üzere Rus ağır silahlarının Finlandiya sınırına doğru hareket ettiği görüldü. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Rusya'nın Finlandiya ile sınırında Helsinki'ye giden bir yol boyunca hareket eden iki Rus kıyı savunma füze sistemi görülüyor.

Finlandiya'nın başkentine giden bir tabelanın yanından geçerken görülen füze sistemlerinin, uçak gemisi savaş gruplarına kadar olan su üstü gemilerini çıkarmak için tasarlanmış K-300P Bastion-P mobil kıyı savunma sistemi olduğu düşünülüyor.

Rusya'dan NATO uyarısı

Rusya'nın silah konuşlandırması, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in hükümetinin NATO üyeliğine başvurup başvurmama konusundaki 'tartışmayı yaz ortasından önce bitirmesini' beklediğini söylemesi üzerine geldi.

Rus vekil tehdit etmişti

Buna karşılık, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, hareketin Avrupa'daki güvenlik durumunu "iyileştirmeyeceği" konusunda üstü kapalı bir şekilde uyardı ve Moskova milletvekili Vladimir Dzhbarov daha açık bir şekilde bunun "ülkenin yok edilmesi" anlamına geleceğini ekledi.

Peskov, "İttifakın çatışmaya yönelik bir araç olmaya devam ettiğini ve daha fazla genişlemesinin Avrupa kıtasına istikrar getirmeyeceğini defalarca söyledik" dedi.