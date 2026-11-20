Bu kez Türkiye Rusya'nın kapısını çaldı: 'Ne var ne yok gönderin' dedi
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Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler hız kesmeden artarak gelişiyor. Son verilere göre Ankara, Moskova'dan gübre ihracatını yüzde 21 artırdı.
Rusya Tarım Bakanlığına göre, Türkiye’ye gübre sevkiyatı Ocak-Ekim 2026’da yüzde 21 arttı. Rusya-Türkiye mineral gübre ticareti çalışma grubu da ilk kez toplandı.
Rusya Tarım Bakanlığı, Rusya’nın Ocak-Ekim 2026 döneminde Türkiye’ye gübre ihracatını yüzde 21 artırdığını açıkladı.
Rusya-Türkiye mineral gübre ticareti çalışma grubu, ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye yapılan Rus gübresi sevkiyatları, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 21 arttı” denildi.
Bakanlık, Türkiye’nin Rusya’nın mineral gübre ihracatında önemli pazarlardan biri olmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamaya göre, 2025 genelinde iki ülke arasındaki mineral gübre ticaretinin hacmi yüzde 92’ye yakın arttı.
KAYNAK: GAZETEMRU