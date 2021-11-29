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Dünya Bu kez Suriye'deki anneler PKK'ya karşı ayağa kalktı
Dünya

Bu kez Suriye'deki anneler PKK'ya karşı ayağa kalktı

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Birleşmiş Milletler'in ofisi önünde kayıp kızları için gösteri yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:59:00 -
Bu kez Suriye'deki anneler PKK'ya karşı ayağa kalktı

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Birleşmiş Milletler'in ofisi önünde kayıp kızları için gösteri yaptı.

Çocuklarının, PKK'nın Suriye yapılanması YPG tarafından kaçırıldığını ve bölge halkının sürekli olarak zorla askere alındığını söyleyen protestocular yetkilileri göreve çağırdı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki gösteride "Çocuklarımızı geri getirin" ve "Çocukların zorla alınması annelerin yüreğine korku ekiyor" yazılı pankartlar taşındı.

Birleşmiş Milletler tarafından mayıs ayında yayınlanan bir raporda, Temmuz 2018 ile Haziran 2020 arasında 400'den fazla çocuğun YPG ve kuzeydoğu Suriye'deki bağlı kuruluşları tarafından askere alındığı belirtildi.

"Kızlarımızdan haber alamıyoruz"

AFP'ye konuşan Muhammed Şerif, 16 yaşındaki kızının yaklaşık bir haftadır kayıp olduğunu söyledi. 45 yaşındaki Balqis Hüseyin de kızının sekiz gündür kayıp olduğunu aktardı. Hüseyin, çocuğunun bir YPG milisi tarafından kaçırılıp kaçırılmadığını veya gönüllü olarak katılıp katılmadığını bilmediğini ifade etti.

BM, bölgedeki YPG yetkililerine, haziran 2019'da çocukların silah altına alınmasını önlemek için ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak BM, o tarihten bu yana en az 160 'askere alınma' vakasını doğruladı.

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

Būtūn Çocuklarını Geri Alıncaya Kadar Devam Etsinler.
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