Bu kez pimi çekti! Parmak sallayıp 'akıllı olun' diyen İmamoğlu: Vız gelir tırıs gider

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini Karadeniz turu yaptığı esnada özellikle gazeteci Nagehan Alçı ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirenlere sert yanıt verdi. Daha önce İmamoğlu'na destek veren Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi isimleri topa tutan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Destekçileri İmamoğlu'na tepki gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası ortaya çıkan görüntü tartışmalara neden oldu. Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.

Murat Ongun: Tartışmaları önemsemiyoruz

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sert eleştirilerin ardından, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" sözleriyle ortalık iyice karıştı ve tepkiler daha da büyüdü.

İlk açıklamasında yandaşlara rest çekti

Yaşanılanların ardından açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren isimlere rest çekerek, "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum" dedi. İmamoğlu, yeni bir açıklamada daha bulunarak yandaşlarını kızdırdı.

Parmak sallayıp 'akıllı olun' dedi

İBB Başkanı, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil." sözleriyle kendisine yüklenenlere çıkıştı.

Hızını alamayan İmamoğlu, "Anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum." diyerek bombanın pimini çekti.

"Size desteklerimiz haram olsun!"

Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş, Şahan Gökbakar gibi isimler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.

Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.