Bu kez gelen haberler kötü! Hayvancılık alanında faaliyet gösteren dev şirket konkordato ilan etti

Dolar kurundaki ciddi yükseliş nedeni ile de borcu olan şirketler bir bir mahkemelere konkordato başvurusunda bulunmaya başladı

YAYALAR HAYVANCILIK GIDA SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'de borçlarını ödeyememesi nedeni ile Uşak 1. Asli Ceza Mahkemesine başvuruda bulunarak ödemelerinin yapılandırmasını talep etti. Şirketin Konkordato talebi gerekli incelemelerin yapılmasının ardından tasdik edildi.

Söz konusu mahkeme tarafından bugün yayımlanan karar ile şirketten alacaklı olanların borçlarını tahsil etmelerine yönelik başvuruda bulunulması için karar yayımlandı.