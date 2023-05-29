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Yaşam Bu keçi sahibinin sözünden çıkmıyor
Yaşam

Bu keçi sahibinin sözünden çıkmıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-29 17:11:00 -

Sahibinin komutunu dinleyen keçi, sahibinden biran olsun ayrılmıyor.

Yozgat’ta maskot ismindeki keçi ile sahibi arasında olan bağ dikkat çekiyor. Sahibinin komutunu dinleyen birlikte yemek yiyip zaman geçiren maskot, sahibinin peşinden de biran olsun ayrılmıyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında çobanlık mesleğiyle uğraşan Adem Göçer (46), annesi ölen yavru keçiyi, biberonla besleyip büyüttü. Keçiye ‘maskot’ adını veren Göçer ile keçi arasında güçlü bir bağ oluştu. Kısa zamanda sürüye karışan keçi sahibinin biran olsun peşinden ayrılmazken sürünün de maskotu haline geldi. Sahibi komut verip çağırdığında yanına gelen maskot, sahibiyle yemek yiyip uyuyarak gününün büyük bir bölümünü onunla geçiriyor.

4 yıl önce Yozgat’ın Araplı kasabasında çobanlık mesleğine başladığını söyleyen Adem Göçer, “Bu süre içinde hayvanlarla olan bağım güçlendi. Çobanlık çok güzel bir meslek, hayvanların dilini anlamak ayrıcalık ister. Benim maskot adında bir keçim var. Her yere benimle birlikte gider, çağırdığımda yanıma gelir, yemeği birlikte yeriz. O benim eğlencem onunla doğada vakit geçiriyoruz. Keçimi satmıyorum, küçüklükten beri benimle birlikte annesi de babası da ben oldum. Onu sütle, biberonla büyüttüm. Benim ile sürüyle birlikte gelip gitmeye başladı. Onunla bir bağımız oluştu şimdi nerede olursam olayım çağırdığım zaman gelir. Bir yıldır hep yan yanayız.” dedi.

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