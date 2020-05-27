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Aktüel

Bu karpuzun tarihi eski Mısırlılara uzanıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yetişen ve tarihi eski Mısırlılara uzandığı belirtilen binlerce yıllık Osmaneli karpuzu, 20 Haziran’da pazara girecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:23:36 -
Bu karpuzun tarihi eski Mısırlılara uzanıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yetişen ve tarihi eski Mısırlılara uzandığı belirtilen binlerce yıllık Osmaneli karpuzu, 20 Haziran’da pazara girecek.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli’nin Mısır Firavunlarından II.Amozis zamanında Mısır egemenliğinde kaldığı dönemde karpuzla tanıştı anlattı. Şahin, "Mısırın o dönemde en önemli ürünlerinden olan karpuz Osmaneli’nde (MÖ.1550 - MÖ.1400 ) arası dönemden bugüne dikiliyor. Osmaneli karpuzu Sakarya, Göynüksuyu, Göksu, Karasu nehirlerinin suladığı karpuzumuz özel bir tada sahiptir. İşte tüketicinin merakla beklediği Osmaneli karpuzu, 20 Haziran’da pazara girecek" dedi.

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