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Bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak

Saçlarımızın beyazlamaya başlaması yaşlanmanın ilk belirtilerinden biri olarak anılır. Erkekler için bu olgunluğun bir göstergesi olsa bile kadınlar için bu durum pek de hoş değildir.Saçın beyazlaması yaş ile alakalı olabildiği gibi vitamin eksikliği, sigara bağımlılığı, stres, tiroit hormon bozukluğu çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. İşte bu formülle saçlarınız artık beyazlamayacak.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:31
Bu karışım sayesinde saçınız artık hiç beyazlamayacak

Saçlarınızın beyazlamasının önüne geçmek için yapmanız gerekenlerin ilki beslenmenize dikkat etmektir.

Yediklerimizin yanı sıra saçımıza direkt olarak da uygulayabileceğimiz kozmetik maskeleri hazırlayıp kullanabilirsiniz.

Limon ve hindistancevizi yağı mucizesi

Malzemeler

  • Taze sıkılmış limon suyu (3 kaşık)
  • Hindistan cevizi yağı (saçınızın uzunluğuna göre miktarı ayarlayabilirsiniz)

Hazırlanışı

Malzemeleri bir kâseye alın ve macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Saçınıza direkt olarak uygulayın ve uygulama sırasında masaj yapın. Karışımı 1 saat boyunca saçınızda bekletin ve ılık suyla durulayın. Bu karışımı haftada bir uygulayın.

Hindistancevizi yağı saçınızı besleyecek ve rengini kaybeden saç tellerinizin canlılığını tekrar kazanmasına olanak sağlayacaktır. Limon suyunun içinde bulunan B ve C vitaminleri saçınızın daha hızlı uzamasını sağlar.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:31
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