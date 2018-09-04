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Bu kare PKK'yı korkuttu! Operasyon an meselesi

Hain terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye karşı yeni bir operasyon artık an meselesi. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, Putin ile Erdoğan'ın anlaşarak YPG'yi hedef almasının yanlış bir adım olacağını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 09:20
Bu kare PKK'yı korkuttu! Operasyon an meselesi

Operasyon öncesi Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler hızlandı.

Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bu görüşmelerin hızlanması terör örgütüPKK'da panik havasına neden oldu.

TÜRKİYE-RUSYA ORTAKLIĞI

Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, Rusya'nın Türkiye ile anlaşarak YPG'ye saldırmayı planladığını ancak bunun yanlış olacağını ifade etti.

MÜNBİÇ PLANI

Karasu, Türkiye'nin Cerablus, El Bab ve Afrin'de güçlenmeye çalıştığını ifade ederek Rusya ile birlikte Münbiç planlarının yapıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:20
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