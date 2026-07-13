Bu kafayı kuşa taksan ters uçar Soykırımcıdan işgalciyi durdurmasını bekliyor!

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Bir gazetecinin, AB Komisyonunun İsrail'in Batı Yaka'daki politikasına yönelik ticari kısıtlamalar getirilmesi konusunda öneriler sunduğunu, burada Alman hükümeti açısından karar alınabilecek önerilerin bulunup bulunmadığına ilişkin sorusunu cevaplayan Wadephul, komisyonun bu konuda oy birliğinin gerekli olduğunu ifade ettiğini ve bu görüşe kendisinin de katıldığını belirtti.

İsrail'in "yerleşim politikasına" ilişkin Almanya'nın net bir görüşü bulunduğunu aktaran Wadephul, "Bu uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Bunu geçen hafta İsrail'e yaptığım ziyarette tekrar açıkça belirttim ve özellikle İsrail hükümetinin orada şiddet kullanan yerleşimcilere karşı kararlı ve sert bir şekilde harekete geçmesini beklediğimizi vurguladım." dedi.

Wadephul, bunun tüm AB ülkelerinin benimsediği ortak bir tutum olduğunu dile getirerek, İsrail'deki seçim kampanyasına rağmen oradaki hükümetle yürütülen görüşmelerin etkili olmasına odaklanmak gerektiğini savundu.

Lübnan hükümetiyle yapıcı bir sürecin devam ettiğini aktaran Wadephul, AB'nin de bu konuda daha fazla enerji sarf etmesini istedi.

Wadephul, Gazze'deki konunun da çözüme kavuşmadığına işaret ederek, "20 maddelik plan fiilen uygulanmıyor. İsrail'de, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın ulaştırılmasını talep ettim." dedi.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların devam etmesinden endişe duyduklarını belirten Wadephul, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılarını kınadığını belirtti.

Wadephul, AB'nin bu konuda daha aktif bir rol almasını isteyerek, "Çünkü Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ekonomimiz için önemli. Petrol fiyatlarının bu durum nedeniyle yeniden ne kadar baskı altına girdiğini hepimiz fark ediyoruz. Tüketiciler ve Avrupa ülkeleri bunu doğrudan hissediyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Wadephul, Ukrayna'ya desteğin artırılmamasının yanında Rusya'ya yönelik baskının da artırılması gerektiğini belirtti.

Wadephul, Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketi üzerinde bu hafta anlaşmaya varılmasını beklediğini, özellikle petrol fiyatlarına bir üst sınır getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.