Bu kafaya kurban verilmez

HABER MERKEZİ

Belediye bütçesiyle yandaşlarına ballı geziler ve içkili kutlamalar düzenleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye kurban verilmeyeceğine dikkat çeken haberimizin haklılığı bir kez daha tescillendi. Akit’in 27 Mayıs’ta, “Ekrem’e kurban düşmez, kurbanınızı murdar etmeyin” başlığıyla verdiği haberinin ardından İmamoğlu, yandaş medyası ve trolleri gazetemize linç kampanyası başlatırken, yandaş gazeteci Şaban Sevinç’ten skandal bir itiraf geldi. Sosyal medyada İmamoğlu’nun Akit’e saldırdığı paylaşımını alıntılayan Sevinç, milletin helal parasıyla kesilen kurban etlerinin yoksullara ve muhtaçlara dağıtılmak yerine Kent Lokantalarında parayla satılacağını ifade etti. İsmi “Saraçhane Bülbülü”ne çıkan ve İslam’ın kurban etinin satılmasını yasakladığının farkında olmayan Sevinç’in, İBB eliyle kurbanların nasıl sakatlanacağını ifşa eden paylaşımı şöyle: “Önümüzdeki kurban bayramı sosyal dayanışma için olağanüstü bir fırsat yaratıyor. Mesela İstanbul’da İBB’ye bağışlanacak kurbanlar sayesinde yüzbinlerce dar gelirli ve öğrenci Kent Lokantalarında 40 liraya yemek yemeye devam edecekler.”

Etleri satacak

Yandaş gazeteci Sevinç’in paylaşımı infiale sebep olurken, kamuoyundan milletin parasıyla yandaşlarına içki ziyafeti veren ve “Kurban bağışlarınız İBB’ye” diyerek hayırseverlerden topladığı kurban etlerini satmaya hazırlanan İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye tepki yağdı. İşte o mesajlardan bazıları:

Adil Arık isimli kullanıcı: “Kurbanlık etleri Kent lokantalarında mı satacaklar. Etler gerçekten murdar olacak desenize. Kurban eti satılmaz.”

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Tacir rumuzlu bir başka kullanıcı: “Kent lokantalarında kurban bağışı yapan kişilerin kurban etlerini mi kullanacaksınız? Oğlum bu hangi din, milletin bağışladığı kurbanları lokantada para ile mi satacaksınız?”

Kenan Karabacak: “Kent lokantalarında 40 liraya kurban etiyle yemek verilemez. Parayla satıldığında bağışlanan kurbanlar ‘et’ vasfına düşer. ‘Kurban’ vasfını yitirir. Cehalet pompalamayın.”

Erdoğan Korkmaz: “Kurban etinden ticaret ancak size ve İBB’ye yakışır. Amaç başka, fikir başka, zikir başka.”

Sinan isimli vatandaş: “Nasıl yani? Ben kurban bağışlayacağım, sonra İBB kurban etlerini alıp Kent Lokantalarında 40 TL’ye satacak mı? Bu nasıl bi akıl, siz bu kadar mı uzaksınız bu ülkenin insanlarına?”

Kurbanın satılması caiz değil

Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban etlerinin satılması ile ilgili fetvasında bu işlemin caiz olmadığını açıklamıştı. Kurulun 12.07.2017 tarihli fetvasında şu ifadeler kullanılmıştı: “Kurbanın eti, -kısmen veya tamamen- sahibi ve ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi ister zengin, ister yoksul olsun başka kimselere de hediye ve sadaka olarak verilebilir. Ancak kurbanın et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarının kurban sahibi tarafından satılması caiz değildir.

Öte yandan, yandaş gazeteci Şaban Sevinç’in iddiasıyla ilgili aradığımız İBB yetkilileri, hayırseverlerce bağışlanan kurban etlerinin nerede kullanılacağına dair ellerinde somut bir bilgi olmadığını söylediler. Telefonda isminin “Bahar” olduğunu açıklayan İBB çalışanı, “Dekontların makbuz olarak sayılacağını, kurban kesildiğinde bağış sahibine mesaj gideceğini, fakat etlerin tasarrufuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini” belirtti.