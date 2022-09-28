Bu kadın kendini ne zannediyor!

Yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan şarkıcı müsveddesi İrem Derici, Elazığ'da konserinin iptal edilmesi sonrası boyundan büyük sözler sarfetti.

Derici, "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm!" diyerek şaşırttı...

Şarkıcı İrem Derici'nin Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali kapsamında vereceği konser iptal edileceği belirtildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Derici, "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz" dedi.



Elazığ’da 30 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek olan Salçalı Köfte Festivali'nde 30 Eylül tarihinde Sanatçı İrem Derici, 1 Ekim tarihinde Mithat Beli ve Kadir Uçan, 2 Ekim tarihinde ise Sakiler grubu sahne alacaktı.

Ancak şehirdeki bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, İrem Derici'nin Elazığ'da konser verecek olmasına tepki gösterdi. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikteki, İrem Derici konserinin iptal edileceği belirtildi.

Şarkıcı müsveddesi İrem Derici, konser iptali konusunda sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Aralık 2021'de Elazığ'da verdiği konserin görüntülerini de paylaşan Derici, şunları söyledi:

“Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz.



