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Bu kadarına pes! İşte karşınızda Çin malı altın

Bakır üzerinde çalışarak yeni bir madde bulunan bir grup Çinli bilim adamı, kimyasal süreçlerden geçirdikleri madde ile altın ve gümüş gibi değerli madenler üretti.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:14
Bu kadarına pes! İşte karşınızda Çin malı altın

Çinli bilim adamlarından oluşan bir grup bilim adamı bakırı hemen hemen altına eş değer bir metale dönüştürdü.

Bilim dergisi Science Advances'ta yer alan makaleye göre Profesör Sun Jian liderliğindeki ekip bakırı yüksek sıcaklıkta ve elektrikle yüklenmiş argon gazına maruz bıraktı.

İyonlaşmış parçacıkların bakır atomlarıyla çarpışması...

Hızla hareket eden iyonlaşmış parçacıkların bakır atomlarıyla çarpışmasının ardından soğuyan ve sıkıştırılan atomlar, bir cihaz üzerinde toplandı ve tanecikleri bir bakterinin binde biri küçüklüğünde ince bir tabaka elde edildi. Ardından bu tabakayı bir reaksiyon odasına sokan bilim adamları, bu maddeyi sadece değerli metallerin gerçekleştirebileceği bir süreç olan kömürü alkole dönüştürmek için bir katalizör olarak kullandı.

Altın ve gümüş gibi değerli madenlerin yerini alabilir

Deney sonucunda bakırdan elde edilen bu yeni tabakanın nano parçacıklarının bu süreçte altın ve gümüşe benzer şekilde katalizör olarak işlem gördüğüne şahit oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar bakırdan elde edilen bu yeni maddenin elektronik cihazların üretim sürecinde, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin yerini alabileceğini belirtiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:14
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  6. Çin malı altın

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