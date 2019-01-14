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Bu kadarına pes! Çılgın sürücü, aracını çekicinin üstünden kaçırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da çılgın bir sürücü, trafik çekicisinin kasasına yüklenen otomobilini kaçırarak ortadan kayboldu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:32

Dünyanın en ilginç trafik vakalarının meydana geldiği ülkelerden birisi olan Rusya, yine farklı bir görüntüyle gündeme geldi.

Aracını kaçırdı

Başkent Moskova'da park yasağı olan bir bölgeye aracını çeken sürücü, aracının başından ayrıldı. Çekiciyle birlikte gelen trafik ekipleri, sürücüyü aradı ama bulamadı. Trafik ekiplerinin otoparkına götürülmek istenen araç, çekicinin üstüne yüklendi. O sırada aracının çekiciye yüklendiğini gören sürücü, koşarak olay yerine geldi. Aracının indirilmesini isteyen sürücü, trafik ekipleriyle anlaşamadı. Ekipler, sürücüden park cezasını ödemesini istedi. Fakat sürücü bir anda önce çekicinin üstüne çıktı, ardından aracına oturarak aracı çekicinin kasasından aşağıya indirdi. Kasadan düşen araç hafif hasar alsa da sürücü gaza basıp aracını kaçırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:32
  1. Rusya
  2. Moskova
  3. Çılgın sürücü
  4. aracını çekicinin üstünden kaçırdı

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