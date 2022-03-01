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Yerel Bu kadarına da pes dedirten olay! Tanınmaması için çaldığı köpeği boyadı
Yerel

Bu kadarına da pes dedirten olay! Tanınmaması için çaldığı köpeği boyadı

Kırıkkale'de çaldığı kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp kardeşine götüren hırsızlık şüphelisi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 22:00:00 -
Bu kadarına da pes dedirten olay! Tanınmaması için çaldığı köpeği boyadı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de yaşayan Y.P. isimli şahıs, evinin önündeki kangal cinsi köpeğinin çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde köpeği çalan şahsın H.M. (56) olduğu tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M. isimli şahıs, tanınmaması için siyah renge boyadığı kangal cinsi köpeği Yozgat ilinde yaşayan kardeşine götürdüğü belirtildi.

Jandarma ekiplerince getirtilen köpek, Y.P. isimli şahsa teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığınca, hırsızlık şüphesiyle gözaltında tutulan H.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Sahibine teslim edildi

Jandarma ekiplerince getirtilen köpek sahibine (fotoğrafta) teslim edildi.

 

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