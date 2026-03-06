Bu kadar özgürlük fazla Cezaevinden izinli günlerinde uyuşturucu sattı

Kırşehir'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan analiz ve istihbari çalışmalar sonucunda, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan T.C.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 13 sentetik hap ele geçirilen ve cep telefonuna el konulan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.