  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nın yeni formatı belli oldu 41 hesaba engel! Dijital provokasyona demir yumruk Olum hani 'hac, umre yerine fakir doyurun' diyordunuz! Hepiniz Dubai’deymişsiniz... Trump nasıl öldürdüklerini söyledi onlar alkışladı! Messi ve Suarez’in insanlığı bu kadarmış İsrailli gazeteciden şok itiraf: ABD ve İsrail bu savaşı çoktan kaybetti! Çöp tamam, sıra çamur ve çukura geldi! CHP'li İBB tepkiler sonrası 'pisliğini' temizledi ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti! Azerbaycan’da Bayraktar eğitimi: TB2’nin ilk kursiyerleri mezun oldu 4 milyondan fazla uçak bileti iptal edildi!
Yerel Bu kadar özgürlük fazla Cezaevinden izinli günlerinde uyuşturucu sattı
Yerel

Bu kadar özgürlük fazla Cezaevinden izinli günlerinde uyuşturucu sattı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bu kadar özgürlük fazla Cezaevinden izinli günlerinde uyuşturucu sattı

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan T.C.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırşehir'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan analiz ve istihbari çalışmalar sonucunda, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan T.C.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 13 sentetik hap ele geçirilen ve cep telefonuna el konulan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!
Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

Siyaset

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

Cezaevinden izinli çıktı, dayısını katletti!
Cezaevinden izinli çıktı, dayısını katletti!

Yerel

Cezaevinden izinli çıktı, dayısını katletti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23