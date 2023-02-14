Bu kadar mı vicdansızsınız? Deprem fırsatçısı ev sahibine yasal işlem!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmak için kenetlenirken, büyük acımızı fırsata çevirmek isteyenlere ilişkin haberler, görenleri hayrete düşürüyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde depremzede bir aileye fahiş fiyatla ev kiralayan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Depremzedeler, çevre il ve ilçelerin valilik, kaymakamlık ve belediyeleri aracılığı ile uygun evlere yerleştirilirken, Niksar ilçesinde evini fahiş fiyata kiraya vermek isteyen bir kişi tespit edilerek hakkında yasal işlem yapıldı.

Vicdansız ev sahibinin binasında kaçak da tespit edildi!

Evsiz kalan insanların durumundan faydalanmak isteyecek kadar vicdanını kaybeden ev sahibi, Niksar'a gelen depremzede aileye evini 4 bin 750 lira karşılığında kiraya verdi.

Niksar Belediyesi zabıta ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. Soruşturmaya konu olan binada yaptığı incelemede, binanın altında bulunan marketin bir bölümünün kaçak olduğu tespit edildi. Market mühürlenirken bina sahibi M.Y. hakkında İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine istinaden yasal işlem başlatıldı.