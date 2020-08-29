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Siyaset Bu kadar mı düştünüz? Meral Akşener'in "peynir" yalanı ortaya çıktı
Siyaset

Bu kadar mı düştünüz? Meral Akşener'in "peynir" yalanı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'daki peynir fiyatlarının 80 TL'yi aştığını iddia etti. İttifak ortağı Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine ortak olan Akşener'in iftiraları çok geçmeden ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:24:00 -
Bu kadar mı düştünüz? Meral Akşener'in "peynir" yalanı ortaya çıktı

Yalanları ve fırıldaklıklarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek yalan siyasetine soyunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Üsküdar'daki peynir fiyatlarının 80 TL'yi aştığını iddia etti.

"Peynir" üzerinden Türk ekonomisini hedef alarak algı operasyonuna kalkışan Akşener'in bu yalanı kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Akşener'in iddialarını çürüten Üsküdar esnafı peynir fiyatlarının 30 TL'den başladığını tavan fiyatının ise 45 TL olduğunu söyledi. İddiaların tamamen yalan olduğunu belirten esnaflar "45 TL üzerine peynir yok. 80 TL'lik peynir görmedik" diye konuştu.

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