  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu kadar da olmaz! Toprağı kazarken milyoner oldu!
Dünya

Bu kadar da olmaz! Toprağı kazarken milyoner oldu!

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Panna bölgesinde bir çiftçi, 6 Aralık'ta kazı yaparken 13,47 karatlık elmas bulup milyoner oldu. Mulayam Singh adlı çiftçinin bulduğu mücevherin değerinin yaklaşık 5 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 900 bin TL) olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:56:00 -
Bu kadar da olmaz! Toprağı kazarken milyoner oldu!

India Today'in haberine göre elmas madenleriyle ünlü Panna'da daha önce pek çok kişi elmas bulup zengin oldu. Zira Madya Pradeş yönetimi, bölgedeki toprakları elmas aramak isteyenleri kiralıyor.

10 Kasım'da toprak parçası kiralayan Singh, toprağı elmas bulma amacıyla kazmamasına rağmen değerli taşla karşılaşınca gözlerine inanamadı. Habere göre Singh, arkadaşlarıyla 6 küçük elmas daha keşfetti.

Panna Elmas Madenciliği Ofisi'nden Anupam Singh, elmasın değerinin yaklaşık 5 milyon Hindistan rupisi olduğunu ancak asıl fiyatın açık artırmada kurallara göre belirleneceğini söyledi. Ofisin düzenlediği açık artırmada elde edilecek gelir, vergiler düşüldükten sonra Singh'e verilecek.

Çiftçi paradan 6 ortağına pay vereceğini sözlerine ekledi. Panna'da geçen sene hemen hemen aynı zamanlarda bir çiftçi daha elmas bulup milyoner olmuştu. Lakhan Yadav aldı adam, 14,98 karatlık elmas çıkarmıştı. Mücevher 6 milyon Hindistan rupisine (yaklaşık 1 milyon TL) satılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü
Gündem

Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü

Araştırmacı yazar Ali Bektan, her deprem sonrası gündeme gelen HAARP teknolojisi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
İkinci el olarak satılan sıfır araçlara dikkat! Büyük vurgun böyle ortaya çıktı
Otomotiv

İkinci el olarak satılan sıfır araçlara dikkat! Büyük vurgun böyle ortaya çıktı

İkinci el otomobil satışlarında büyük vurgun ifşa oldu. Bayilerden el altından alınan sıfır araçların otomobil liste fiyatının üzerine 50 il..
Lütfen artık sus Mehmet Ceyhan!
Korona Virüs

Lütfen artık sus Mehmet Ceyhan!

Pandemi sürecindeki çelişkileri açıklamarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdi de Si..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay