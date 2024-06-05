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Dünya Bu kadar da olmaz! Para için oğlunu sattı
Dünya

Bu kadar da olmaz! Para için oğlunu sattı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:00:28 - 2024-06-05 17:00:28
Bu kadar da olmaz! Para için oğlunu sattı

Ukrayna'nın Dnipro şehrinde 19 yaşındaki Ukraynalı anne, 19 bin sterlin karşılığında oğlunu satarken nakit paralarla birlikte suçüstü yakalandı.

Ukrayna'da, bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.

Dnipro şehrinde yaşayan 19 yaşındaki anne, oğlunu satmaya çalıştı.

2 yaşındaki çocuğunu satmaya çalıştı

Buluşma yerine gelen ve "tanıdık birisi" olduğunu iddia ettiği kişiye 19 bin sterlin nakit para karşılığında çocuğu teslim eden anne, buluşma esnasında yakalandı.

Söz konusu parayla bir iş kurmak istediğini söyleyen ve kimlik bilgileri açıklanmayan annenin, gözaltına alındığı bildirildi.

Paralarla birlikte suçüstü yakalandı

2 yaşındaki bebeğe Ukrayna'daki sosyal hizmetlerde bakıldığı açıklandı.              
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Genç anne, 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

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