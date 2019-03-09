‘Bu kadar da olmaz’ dedirten büyük saygısızlık!

Mevlana öğretisinin sembolü olan "semazen" bir votka şişesinde dekor olarak kullanıldı. Müslümanlara ait sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Mevlana'ya yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

Hollanda'da üretiliyor

Üzerinde Mevlana'ya atfedien “içki, içeni değiştirir” anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka Hollanda'da üretilerek birkaç ay önce piyasaya sürüldü.



Akşam