‘Bu kadar da olmaz’ dedirten büyük saygısızlık!
Hollanda'da üretilen 'Rumi' markalı içki şişesinin üzerinde 'semazen' logosunu kullandılar. Bu skandal tutum sosyal medyada büyük tepki gördü.09 Mart 2019 Cumartesi 09:20
Mevlana öğretisinin sembolü olan "semazen" bir votka şişesinde dekor olarak kullanıldı. Müslümanlara ait sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Mevlana'ya yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
Hollanda'da üretiliyor
Üzerinde Mevlana'ya atfedien “içki, içeni değiştirir” anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka Hollanda'da üretilerek birkaç ay önce piyasaya sürüldü.
Akşam
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