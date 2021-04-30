  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu kadar da olmaz! Ankara Barosu alkol satış yasağını Danıştay'a taşıdı
Gündem

Bu kadar da olmaz! Ankara Barosu alkol satış yasağını Danıştay'a taşıdı

Ankara Barosu, 17 günlük kapanma kararıyla birlikte alkol satışının yasaklanması kararını Danıştay'a götürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:38:00 - 2021-04-30 10:48:32
Bu kadar da olmaz! Ankara Barosu alkol satış yasağını Danıştay'a taşıdı

Ankara Barosu, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinde alkol satışının yapılmayacak olmasını Danıştay'a taşıdı.

Kötüye kullanımmış!

Ankara Barosu tarafından Danıştay'a yapılan başvuruda şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır. Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bendevi Palandöken başkaldırdı: Alkol satışımız devam edecek
Gündem

Bendevi Palandöken başkaldırdı: Alkol satışımız devam edecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, alkol satış yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde alkol..
Flaş çağrı: Bu kanun bir an evvel çıkarılmalı
Gündem

Flaş çağrı: Bu kanun bir an evvel çıkarılmalı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, soykırım iftiralarıyla mücadeleyi yasal bir zemine oturtmak gerektiğini bildirdi.

Mehmet Ceyhan uyardı: Bunu yapmazsak boşuna kapanmış oluruz
Sağlık

Mehmet Ceyhan uyardı: Bunu yapmazsak boşuna kapanmış oluruz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, kapanma kararına ilişkin yaptığı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay