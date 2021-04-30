Bu kadar da olmaz! Ankara Barosu alkol satış yasağını Danıştay'a taşıdı
Ankara Barosu, 17 günlük kapanma kararıyla birlikte alkol satışının yasaklanması kararını Danıştay'a götürdü.
Ankara Barosu, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinde alkol satışının yapılmayacak olmasını Danıştay'a taşıdı.
Kötüye kullanımmış!
Ankara Barosu tarafından Danıştay'a yapılan başvuruda şu ifadeler kullanıldı:
"İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır. Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır."