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Dünya Bu kadar da olmaz! 700 milyon dolar çaldılar!
Dünya

Bu kadar da olmaz! 700 milyon dolar çaldılar!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 17:38:00 -
Bu kadar da olmaz! 700 milyon dolar çaldılar!

Kuzey Koreli hackerların, geçen yıl Güney Kore'deki hesaplardan 700 milyon dolarlık kripto para çaldığı belirtildi.

Kuzey Koreli hackerların, geçen yıl Güney Kore'deki hesaplardan 700 milyon dolarlık kripto para çaldığı belirtildi.

Güney Kore'nin medya kuruluşu Yonhap'ın bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı habere göre Kuzey Kore'deki hackerlar, geçen yıl iki ayrı olayda 700 milyon dolarlık kripto parayı ele geçirdi.

İlkha'nın haberine göre, bu miktarın, 30 kıtalararası balistik füze fırlatma maliyetini karşılamaya yeteceği ifade ediliyor.

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