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Teknoloji Bu kadar benzerlik de olmaz! Bakan Varank'tan BMW'ye Togg göndermesi
Teknoloji

Bu kadar benzerlik de olmaz! Bakan Varank'tan BMW'ye Togg göndermesi

Alman otomotiv devi BMW'nin yeni modeli TOGG'un Gemlik rengine ve SUV modeline benzemesi gözlerden kaçmazken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 00:28:00 -
Bu kadar benzerlik de olmaz! Bakan Varank'tan BMW'ye Togg göndermesi

BMW, Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili TOGG'un Gemlik rengini anımsatan modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek yayınladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan BMW'ye yanıt geldi.

Dünyaca ünlü otomobil markası BMW, Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili TOGG'un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG'a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı.

Paylaşımı gören Türk takipçiler ise, "Yoksa siz TOGG'a nispet mi yapıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yaptı. Dünyanın ünlü markalarından olan BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı.

16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti. Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.

"Başka şubemiz yoktur"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı: "Togg"

Aktaş da tweet attı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; "Açtığımız yolu takip edenlerin sayısı her geçen gün artıyor" ifadelerinde bulundu.

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