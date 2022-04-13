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Dünya Hiç bu kadar açık tehdit etmemişlerdi! 'ABD ve NATO araçları meşru hedef sayılacak!'
Dünya

Hiç bu kadar açık tehdit etmemişlerdi! 'ABD ve NATO araçları meşru hedef sayılacak!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarında silah taşıyan ABD ve NATO araçlarını meşru askeri hedefler olarak göreceğini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:05:00 - 2022-04-13 17:06:51
Hiç bu kadar açık tehdit etmemişlerdi! 'ABD ve NATO araçları meşru hedef sayılacak!'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı imzalı açıklamada, Ukrayna topraklarında silah taşıyan ABD ve NATO araçlarının meşru askeri hedef olarak kabul edileceği belirtildi.

Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov tarafından Rus TASS ajansına yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik Batılı askeri yardımın meşru askeri hedef olduğu vurgulandı.

Ryabkov, "Ukrayna topraklarında hareket eden ve silah taşıyan ABD-NATO araçlarının tarafımızca meşru askeri hedefler olarak görüleceği uyarısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

NATO üyesi ülkeler, ABD ve diğer Batılı ülkeler savaşın başından bu yana Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah sevk ediyor.

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