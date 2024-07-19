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Gündem Bu kaçıncı vaka! Başıboş köpekler hayvanları parçaladı
Gündem

Bu kaçıncı vaka! Başıboş köpekler hayvanları parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 22:24:00 - 2024-07-19 22:29:41

Milletin canına kast eden saldırgan başıboş köpekler Bingöl’de 6 küçükbaş hayvanı telef etti.

Türkiye başıboş köpek sorununa yönelik çözümü tartışırken bir üzücü olay da Bingöl'den geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesinde mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, içeride bulunan 6 küçükbaş hayvanı telef etti.

Telef olan küçükbaşlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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