Bu kaçıncı vaka! Başıboş köpekler hayvanları parçaladı
Milletin canına kast eden saldırgan başıboş köpekler Bingöl’de 6 küçükbaş hayvanı telef etti.
Türkiye başıboş köpek sorununa yönelik çözümü tartışırken bir üzücü olay da Bingöl'den geldi.
Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesinde mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, içeride bulunan 6 küçükbaş hayvanı telef etti.
Telef olan küçükbaşlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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