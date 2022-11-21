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Spor Bu kaçıncı fesih oldu biz unuttuk!
Spor

Bu kaçıncı fesih oldu biz unuttuk!

Galatasaray, Deportivo, Al Wehda, Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve son olarak Göztepe'de de tutunamayan Emre Çolak'ın sözleşmesi yine feshedildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 13:16:00 -
Bu kaçıncı fesih oldu biz unuttuk!

Süper Lig'e çıkmak için çaba sarf eden Göztepe'dei deneyimli oyuncu Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.

1'inci Lig'de lider Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilip play-off yarışında yara alan Göztepe'de, flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncusu Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Geçen hafta kadro dışı bırakıldığı ifade edilen Emre ile yapılan görüşmelerde, sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

 

Gol ve asist yapamadı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki orta saha, Göztepe formasıyla 9 maça çıktı. Ancak Emre, sarı-kırmızılılarda gol atamayıp asist de yapamadı.

Eyüpspor'a yenilerek bu sezon 6'ncı mağlubiyetini yaşayan Göz-Göz'de moraller bozuldu. Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından İstanbul'a yine 3 puan umuduyla giden Göztepe, 17 puanda kaldı.

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