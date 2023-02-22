Bu kaçıncı baskın! Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Düzinelerce Siyonist yerleşimci sürüsü, bu sabah, Çarşamba günü, Siyonist düşman polisinin sıkı koruması altında, kutsal Mescid-i Aksa'ya baskınlarını yeniledi.

"Palestine Online" internet sitesi Kudüslü kaynakların şu sözlerini aktardı: Yerleşimciler Mughrabi Kapısı tarafından bölgeye baskın düzenlediler ve Mescid-i Aksa'nın avlularında provokatif turlar düzenlediler ve Zincir Kapı tarafından ayrılmadan önce Talmud ayinleri gerçekleştirdiler.

Mescid-i Aksa her gün basılıyor. Cuma ve Cumartesi günleri hariç olmak üzere, sabah ve akşam (öğlen namazından sonra) olmak üzere iki periyotta (toplam) dört buçuk saat

Düşman güçleri, zaman zaman Mescid-i Aksa'daki halkı ve kırtasiyecileri boşaltmak ve yerleşimcilerin ortalığı kasıp kavurmasına izin vermek amacıyla, Mescid-i Aksa'dan mevzilenmiş erkek ve kadınları sahte bahanelerle çıkarıyor.

Kaynak: TEVHİDHABER