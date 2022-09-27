  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bu işler gazeteci dövmeye benzemez! Sen dalgana bak Muharrem
Medya

Bu işler gazeteci dövmeye benzemez! Sen dalgana bak Muharrem

Canlı yayında gazeteci tartaklayan ve sanki hiçbir şey olmamış gibi kısa bir aranın ardından yazılarına devam eden Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP öncülüğünde bir araya gelen yüzde birlik Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim tercihlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 15:01:00 -
Bu işler gazeteci dövmeye benzemez! Sen dalgana bak Muharrem

Canlı yayında gazeteci tartaklayan ve sanki hiçbir şey olmamış gibi kısa bir aranın ardından yazılarına devam eden Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP öncülüğünde bir araya gelen yüzde birlik Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim tercihlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İttifak bileşenlerinden TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş'ın "İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda neden oy vermeyelim? Doğru olan, ilk turda toplumun en geniş kesiminin oyunu alabilecek ortak adayın belirlenmesidir" sözlerini hatırlatan Sarıkaya, "Yakın geçmişte HDP yönetiminden de benzer açıklamalar gelmişti. Diğerlerinin içinde en yüksek oya sahip olan HDP; muhtemel ki geçen seçim olduğu gibi diğerleri de yine onun listesinden milletvekili seçimine girecek. Ayrıca HDP olmadan diğerlerinin aday çıkarmasının bir sonuç getirmeyeceğini de geçmiş deneyimler sergiledi" yorumunu yaptı. 

HDP’nin çok sayıda etkin ismiyle konuştuğunu belirten Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Adaylık konusundaki tutumları net: 'Bizim açımızdan rahatsızlık yaratmayacak, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve benzer tutumdaki isimler olması halinde ilk turda aday çıkarmayız…'

Saydıkları isimler olmazsa HDP’nin aday çıkarma olasılığı yüksek olduğunu da söylediler." 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23