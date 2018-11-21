Bu işin başında gençler var

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD, bu yıl 17.’si düzenlenen MÜSİAD EXPO’da geniş bir alanda yer alıyor. Üniversite öğrenimi gören veya iş dünyasına yeni başlayan gençliğin gelecekte girişimcilik hayatına kazandırılmasını amaçlayan Genç MÜSİAD, gençlerin sivil toplum çalışmalarına katılımını, sanayi ve ticaret birliğini sağlayan bir oluşum olarak pek çok önemli organizasyona imza atıyor. Çünkü MÜSİAD, Türkiye’deki genç girişimcilerin ve işadamlarının adresinin Genç MÜSİAD olması gerektiği hedefini gözetiyor.

Genç MÜSİAD’ın ulusal çapta düzenlediği girişim kongreleri bulunuyor. Ancak MÜSİAD Genel Merkezi’nin de destekleriyle iki yılda bir de söz konusu girişim kongrelerini uluslararası boyuta taşıyor. Genç MÜSİAD, 2008 yılında gerçekleştirdiği birçok eğitim programının ardından Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) düzenlemeye başlamıştı. Kongrede her dönem farklı temalar belirleniyor ve alanlarında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar davet ediliyor.

Genç üyeleriyle güçlenen STK

Üniversiteli ve iş dünyasına yeni başlayan gençliğin gelecekte girişimcilik hayatına kazandırılmasını ve sivil toplum çalışmalarına katılımını, sanayi ve ticaret birlikteliğini sağlamayı düstur edinen Genç MÜSİAD, UGİK’in bu yıl altıncısını gerçekleştirecek. UGİK, 24 Kasım’da 17. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezinde “İşin Başında Gençler Var” sloganıyla yapılacak.

UGİK’te bu sene “Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi” konuları iki oturumda ele alınacak. Genç girişimcilerin geleceğe hazırlanmalarına yönelik içeriğin yer alacağı organizasyonda; mini fuar ve girişimcilik vadisi gibi birçok etkinliğe de yer verilecek. Genç girişimcilerin geleceğe hazırlıklı olmalarına yönelik önemli bir etkinlik olan UGİK, yurtiçi ve yurtdışından yerli ve yabancı girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Köprü vazifesi görüyor

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Engin Akdağ, MÜSİAD EXPO ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akdağ, “Sanayi ve iş çevreleri ile yetişen gençler arasında bir köprü vazifesi gören Genç MÜSİAD, gençlik ve girişimcilik üzerine projeler üretiyor. Aynı zamanda çeşitli eğitimler, tecrübe paylaşım toplantıları, sektörel zirveler gibi pek çok faaliyet düzenliyor. Hayata geçirdiği bu etkinliklerle de üyelerinin bilgi, birikim ve tecrübe edinmelerine katkı sağlıyor. MÜSİAD EXPO da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin gençliğe ve girişimciliğe yatırım yaptığı en önemli projeler arasında bulunuyor” dedi.

Ekonomi kazandıkça gençlik kazanacak

Genç MÜSİAD’ın 17. MÜSİAD EXPO’da geniş yer alacağını belirten Akdağ, “Projesi olan 15-25 yaş aralığında genç girişimci arkadaşlarımıza Genç MÜSİAD standı içerisinde bulunan ‘Girişimcilik Standı’nda yer vereceğiz. Projesine yatırımcı bulma fırsatı verilen kişiler kazandıkça ülke ekonomisi kazanıyor, ülke ekonomisi kazandıkça gençlik ve Genç MÜSİAD kazanıyor. Girişimcilik, tam rekabet piyasa sisteminin en önemli unsuru olarak da hayatımızın her alanında yer alıyor. Bugün ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında tüm devletler tarafından ilk seçenek olarak görülen nitelikli girişimlerin ve girişimcilerin desteklenmesi, ülkemizin de 2023 kalkınma hedefleri arasında en önemli noktaların başında geliyor“ diye konuştu.

Dünyaya açılmayı hedefliyorlar

Her biri bir öncekinden daha iyi geçen MÜSİAD EXPO’nun bundan sonraki süreçte de başarısının artarak devam etmesinde genç MÜSİAD yönetiminin büyük rolü var. İki fuar arasında geçen süre içerisinde birçok plan ve projeye imza atan bu ekibin bir hedefi de, MÜSİAD EXPO’yu yurtdışına da açıp her kıtada MÜSİAD EXPO markası ile fuarlar düzenlemek.