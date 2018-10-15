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Bu işbirliği dijital zekâ için

Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan “DQ Dijital Zeka” OECD, IEEE ve WEF tarafından dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı olarak belirlendi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:44
Bu işbirliği dijital zekâ için

Singapurlu bilim insanı Dr. Yuhyun Park tarafından geliştirilen “Dijital Zeka”, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve gereklerine uyum sağlamalarını olanaklı kılan teknik, zihinsel ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanıyor.

Çocuklarımızı dijital dünyaya daha iyi hazırlamak, siber risklere karşı bilinçlendirmek ve onların teknolojinin sunduğu fırsatlardan faydalanmalarını sağlamak için geliştirilen Dijital Zeka küresel eğitim standardı olarak belirlendi.

Hedef, geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Dünya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Birliği (IEEE) ile DQ Enstitüsü, dünya genelinde DQ’nun dijital okuryazarlık konusunda temel alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir ortaklığa imza attı.

Çocuklarımızı kazanalım

Çocukların dijital okuryazar olmalarının her ebeveynin görevi olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu; “Turkcell tarafından Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza kazandırılan DQ Dijital Zeka Projesi ile amacımız; çocukların dijital dünyanın güçlü birer bireyi haline gelirken, online risk ve tehlikelerden kendilerini korumalarını öğretebilmek. Şimdi bu proje dünyanın çok önemli kurumları tarafından küresel çapta standart haline getiriliyor. Bu önemli gelişme; Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan Dijital Zeka kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:44
  1. Dr. Yuhyun Park
  2. Dijital Zeka
  3. Dünya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
  4. Dünya Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Birliği (IEEE)
  5. DQ Enstitüsü
  6. dijital okuryazarlık
  7. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  8. DQ Dijital Zeka Projesi

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