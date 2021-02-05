Bu ilçenin nüfusu 1 senede 2 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını değerlendiren Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Hanönü merkez nüfusunun 2 bin 134 olarak açıklandığını söyledi.

İlçeye bağlı köylerin toplam nüfusunun 2 bin 3 olduğunu kaydeden Uçar, ilçe toplam nüfusunun da 4 bin 137 olarak belirlendiğini bildirdi.

Geçen yıl 2 bin 132 olan ilçe merkez nüfusu, bu sene 2 kişi artarak 2 bin 134 oldu.