Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Yılmaz kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Yılmaz bin 502, BBP adayı Şerafettin Pervanlar bin 106, MHP adayı Oğuz Keleş 701 oy aldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Turgut Özdem kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgut Özdem 847, İYİ Parti adayı Serkan Kocaoğlu 117, MHP adayı Soner Mazılıgüney 20 oy aldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayramali Ballı 619, CHP adayı Cafer Dalga 435, AK Parti adayı Kurban Kaya 383 oy aldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yunus Akgül kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yunus Akgül bin 156, CHP adayı Erfain Tekin bin 11, MHP adayı Erhan Özgür 90 oy aldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sinan Akbulut kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Sinan Akbulut bin 501, MHP adayı Nazım Subaşı bin 250, CHP adayı Nurettin Çiftçi 25 oy aldı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Recep Boyacıoğlu kazandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Hüseyin Takan kazandı

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tolga Erener kazandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Ertaş kazandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Gürbüz kazandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Oğuz Yantemur kazandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazandı.

Kırşehir'de toplam 7 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde CHP kazandı



Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akpınar - Şükrü Turgut - CHP

Boztepe - Hüseyin Takan - CHP