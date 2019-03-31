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Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu

Yurt genelinde oy sayımı devam ederken bazı ilçelerde kazananlar belli oldu. İşte o ilçeler ve kazanan isimler...

31 Mart 2019 Pazar 19:40
Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Yılmaz kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Yılmaz bin 502, BBP adayı  Şerafettin Pervanlar bin 106, MHP adayı Oğuz Keleş 701 oy aldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Turgut Özdem kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgut Özdem 847, İYİ Parti adayı Serkan  Kocaoğlu 117, MHP adayı Soner Mazılıgüney 20 oy aldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayramali Ballı 619, CHP adayı Cafer  Dalga 435, AK Parti adayı Kurban Kaya 383 oy aldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Yunus Akgül kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yunus Akgül bin 156, CHP adayı Erfain  Tekin bin 11, MHP adayı Erhan Özgür 90 oy aldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Sinan Akbulut kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Sinan Akbulut bin 501, MHP adayı Nazım  Subaşı bin 250, CHP adayı Nurettin Çiftçi 25 oy aldı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Recep Boyacıoğlu kazandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Hüseyin Takan kazandı

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tolga Erener kazandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Ertaş kazandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Gürbüz kazandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Oğuz Yantemur kazandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazandı.

Kırşehir'de toplam 7 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde CHP kazandı


Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akpınar - Şükrü Turgut - CHP
Boztepe - Hüseyin Takan - CHP

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:40
  1. Iğdır
  2. Kırıkkale
  3. Karaman
  4. Tokat
  5. Sivas
  6. Siirt
  7. Rize
  8. Nevşehir
  9. Kırşehir
  10. Kastamonu
  11. Kars
  12. Giresun
  13. Erzincan
  14. 31 mart yerel seçim sonuçları
  15. 2019 yerel seçim sonuçları
  16. SİYASET Haberleri

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