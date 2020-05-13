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Yerel

Bu ilçede maskesiz dolaşmak artık yasak

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıda maske takma zorunlu hale getirildi. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:58:00 -
Bu ilçede maskesiz dolaşmak artık yasak

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kararlara göre maske kullanımı, pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

AVM girişlerinde antiseptik zorunluluğu

Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Alışveriş merkezlerinin girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak. Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

Tedbirlere uymayanlara ceza

İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 sonrasına randevu verilecek. Ayrıca ilçede referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs 2020 sonrasına ertelenecek. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

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