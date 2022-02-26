Bu ikiyüzlü dünyada hiç kimsenin garantisi yok!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin Akit’e konuşan Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz; Rusya’nın, AB ve ABD’nin ortak karar alamayacağını gördüğünü belirterek, şunları dile getirdi: “Rusya, ABD ve NATO’dan istediğini diplomatik manada alamadı. Bunun üzerine Ruslar ne pahasına olursa olsun askeri stratejiyi ortaya koydu. Rusya, ABD ve NATO’nun genişlemeyeceğinin garantisini istiyor. Eğer bu garantiyi alabilirlerse savaşı kısa sürede sonlandırabilirler. Ayrıca kriz Türkiye’yi de etkileyecektir.” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de, şunları kaydetti: “Ukrayna, BM üyesi değil mi? Batılılar Ukrayna’nın arkasında yer aldıklarını söylemediler mi? sonuç ortada! Bu ikiyüzlü dünyada herkesin zihniyet bakımında kendisini ciddi şekilde sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Bu gün Ukrayna’nın başına gelen her ülkenin başına gelebilir. Böyle bir dünyada hiç kimsenin garantisi yok. Rusya da Ukrayna da Batı’ya güvenemeyeceğini anladı.”