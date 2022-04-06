Bu ikinci oldu: ABD'den Rusya'ya hipersonik gözdağı!

Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı İleri Savunma Araştırmaları Proje Ajansından (DARPA) yapılan yazılı açıklamada, "DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri, yakın zamanda Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti'nin (HAWC) Lockheed Martin versiyonunun serbest uçuş testini tamamladı" bilgisi verildi.

Söz konusu mühimmatın, bir nakliye uçağından serbest bırakıldıktan sonra motorunu ateşlediği belirtilen açıklamada, "Oradan yüksek süratle hızlandı ve uzun bir süre boyunca Mach 5'ten (ses hızının beş katı) daha süratli bir hızla uçuşunu sürdürdü. Mühimmat 65 bin fitten daha yüksek irtifalara ulaştı ve 300 deniz milinden fazla uçtu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu denemenin DARPA'nın HAWC programındaki ikinci başarılı uçuşu olduğuna işaret edildi.

Geçen eylülde DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri başka bir şirketin farklı bir araç konfigürasyonuna sahip hipersonik mühimmatını denemiş ve mühimmatın hipersonik hıza ulaştığı bildirilmişti.

Hava solunumlu hipersonik silahlar, sürekli ateşleme için atmosferden içine çektiği havayı kullanıyor ve bu tür hipersonik seyir füzelerinin hızı ve manevra kabiliyeti bakımından daha kısa sürelerde etkili saldırılar düzenlenmesine olanak tanıyor.

Ayrıca bu tür silahların kinetik enerjileri, yüksek patlayıcılar olmadan bile hedefleri etkili bir şekilde yok edebiliyor.